Trasporti: assessore Roma, rimessa Delle Vittorie aggiudicata a privati, finale già scritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo – spiega l'assessore – questa era una procedura nata malissimo con la precedente Amministrazione che, in un primo momento, non ha prodotto offerte in tempo utile al fine di esercitare una sorta di diritto di prelazione quando era possibile acquistare la rimessa senza accedere all'asta e poi, ad asta aperta, non ha secretato l'offerta e il rialzo con i quali avrebbe partecipato alla gara. Quando ci siamo insediati, dunque, la procedura era già ampiamente compromessa, ma nonostante questo abbiamo deciso di partecipare all'asta dando mandato al Direttore del Patrimonio di produrre rialzi fino al massimo dell'offerta consentita dalla perizia commissariale. Questo però non è stato sufficiente a far deflettere possibili concorrenti". (segue) (Com)