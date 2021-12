Civitavecchia: Masucci (Fit-Cisl Lazio), bene porto in reti trans-europee trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo molto positivamente il fatto che il porto di Civitavecchia sia entrato a far parte delle reti trans-europee dei Trasporti: è fondamentale che il 'Porto di Roma', posto in una regione che è il secondo bacino in Europa per consumi, e collocato geograficamente nel bel mezzo del Mediterraneo, faccia parte di una rete che rafforzerà non soltanto la competitività del territorio, ma quella del sistema Paese". È quanto dichiara in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "l'auspicio, come ribadiamo da tempo, è quello di assistere a un'ultetiore valorizzazione e messa in rete dell'hub, che ha potenzialità straordinarie e al contrario sta facendo fronte a un momento di grande crisi". (Com)