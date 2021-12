Imprese: verso una nuova normalità, l'evento di Unindustria sul post-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle iniziative promosse da Unindustria per la ventesima settimana della cultura di impresa di Confindustria si è tenuto l'evento digitale "Verso una nuova normalità". Un'occasione per dialogare sulle tematiche di attualità che caratterizzano la società post-pandemica. Ha moderato il dibattito Elisa Greco. "Oggi la sostenibilità è diventata il driver per le nostre imprese, una possibilità per trasformare business e competitività economica", ha detto Sabrina Florio, vicepresidente di Unindustria con delega al Centro studi e presidente di Anima per il sociale nei valori d'impresa. "Le Pmi - ha spiegato - stanno percorrendo la strada di questo cambiamento culturale ma ancora poche hanno una vera strategia. Il dopo pandemia può essere anche un'opportunità per cambiare il nostro modello di sviluppo economico". Tra gli ospiti Innocenzo Cipolletta, economista e autore del libro "La nuova normalità". (Rer)