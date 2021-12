Usa: condannato a 28 mesi uomo che minaccio di morte Nancy Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cleveland Meredith, l’uomo che aveva minacciato di morte la presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, il giorno dopo l'assalto al Congresso è stato condannato a 28 mesi di carcere. Lo scrive la stampa Usa, precisando che Meredith - residente in Georgia – è stato un convinto seguace della teoria cospirazionista QAnon. Si era già dichiarato colpevole per i messaggi indirizzati alla presidente della camera bassa del Congresso, minacciata dopo essere arrivato a Washington in auto per partecipare all'attacco al Campidoglio volto a interrompere la certificazione del voto elettorale delle ultime presidenziali. Gli agenti di Polizia lo hanno trovato in un hotel a un chilometro e mezzo dal Campidoglio con migliaia di munizioni, una pistola e un fucile d'assalto.(Nys)