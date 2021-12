Usa: Senato vota a favore innalzamento tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha votato a favore dell’aumento del debito nazionale di 2.500 miliardi di dollari. Lo riporta l’emittente “Cnn”, precisando che la Camera dei rappresentanti dovrà approvare la legislazione prima che possa essere inviata al presidente Joe Biden per essere firmata in legge. Il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha avvertito che il limite del debito potrebbe essere raggiunto il 15 dicembre, lasciando al Congresso poco tempo per risolvere la questione e aprendo la strada ad un rovinoso default. I repubblicani hanno insistito, tuttavia, sul fatto che i democratici si assumano la responsabilità di aumentare il limite e lo facciano da soli. In risposta, la scorsa settimana il Congresso ha approvato una legge per creare un processo accelerato per consentire ai democratici di aumentare il limite del debito al Senato senza l'aiuto dei repubblicani. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha dichiarato che la camera alta del Congresso voterà per aumentare il tetto del debito a un livello che estenderà il limite fino al 2023. Ci si aspettava che i Democratici aumentassero il limite di un importo sufficiente a garantire che la questione non dovesse essere affrontata di nuovo fino a dopo le elezioni di medio termine del 2022.(Nys)