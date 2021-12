Quirinale: Orlando, Pd non voterà Silvio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenderei ad escludere" che il Partito democratico possa sostenere un eventuale candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Lo ha affermato a Rai Radio1 il ministro del Lavoro e deputato del Partito democratico, Andrea Orlando. "L'ho già detto, non lo voteremo. Io non lo voterò ed il Pd non lo voterà", ha aggiunto il ministro. (Com)