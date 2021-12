Paesi Bassi: governo accelera su richiamo vaccinale anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i cittadini dei Paesi Bassi maggiori di 18 anni potranno ricevere una dose di richiamo del vaccino anti Covid entro la seconda metà di gennaio. Il periodo tra l'ultima somministrazione o contagio e la vaccinazione di richiamo è stato ridotto da sei mesi a tre mesi, come ha affermato oggi il ministro della Salute olandese Hugo de Jonge in conferenza stampa. Il motivo dell'accelerazione è l'emergere della variante Omicron del coronavirus. Un totale di 8,5 milioni di adulti dovrebbe ricevere la dose aggiuntiva. Quasi tutte le persone over 60 riceveranno un invito per la somministrazione del richiamo entro la fine dell'anno. De Jonge ha affermato che il governo olandese si aspetta che la variante Omicron causi una nuova ondata di infezioni da coronavirus. Il ministro ha fatto riferimento alla situazione in altri Paesi, dove la variante si sta diffondendo molto rapidamente. Sebbene ci sia ancora molta incertezza sulla nuova variante, è noto che si diffonde molto rapidamente e che l'immunità accumulata offre meno protezione contro di essa, ha affermato de Jonge. Per questo motivo, il richiamo vaccinale è una necessità assoluta. Il ministro ha aggiunto che "dovremo convivere" con il coronavirus. Ed è ancora impossibile dire "quanto tempo dobbiamo passare da un richiamo all'altro", ha rilevato de Jonge. (segue) (Beb)