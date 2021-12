Angola: arrivate a Luanda 1,84 milioni di dosi di vaccino Janssen anti Covid donate dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate nel pomeriggio di oggi all’aeroporto 4 de Fevereiro di Luanda 1.814.400 dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) donate dall’Italia all’Angola nel quadro dell’iniziativa Covax, in collaborazione con Unicef. Alla cerimonia di consegna, cui ha preso parte in rappresentanza dell’Italia l’incaricato d’affari ad interim Gabriele Magnini, erano presenti la direttrice nazionale per la Salute pubblica Helga Freitas, la coordinatrice nazionale del programma vaccinale Alda de Sousa e il rappresentante dell’Unicef in Angola Ivan Yerovi. “La donazione di oggi testimonia ancora una volta i profondi vincoli di amicizia e collaborazione esistenti tra l’Italia e l’Angola” ha dichiarato Magnini alla stampa locale. “Siamo convinti che la cooperazione e la solidarietà internazionale siano elementi cruciali per superare insieme l’emergenza pandemica e per tale ragione l’Italia ha voluto inviare un aiuto concreto all’Angola negli sforzi che sta compiendo nel contrasto al Covid-19”, ha aggiunto. (segue) (Com)