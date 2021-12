Lavoro: Cosentino confermato segretario generale Cisl Fp Roma e Rieti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosentino, rieletto con 44 voti su 45, resta saldamente alla guida della prima organizzazione del lavoro pubblico di Roma e Rieti. Un sindacato che, dati del bilancio sociale presentato in anteprima al congresso, conta "quasi 32 mila iscritti distribuiti in tutti i comparti, con una crescita annua del 7 per cento nell'ultimo triennio e 527 strutture aziendali. Un'organizzazione che investe oltre tre quarti delle risorse da tesseramento in attività sindacali e servizi agli iscritti". "Crescere è la parola chiave - continua Cosentino -. La nostra sede sindacale non ha mai chiuso. L'implementazione della digitalizzazione, ha proceduto di pari passo con una scelta politica determinante: esserci sempre, raggiungibili, aperti, accanto alle persone. Questa è la strada che dobbiamo percorrere. Senza far mai mancare la convinzione e la determinazione. Dobbiamo crescere, evolvendo sempre più come 'comunità di competenze', a partire dai posti di lavoro. Come presenza sicura e autorevole negli enti, agenzie e aziende dei servizi pubblici e come corpo sociale a sostegno dello sviluppo delle persone e delle comunità". (segue) (Com)