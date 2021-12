Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 14 dicembre 2021, alle ore 17.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. Questo il comunicato diffuso da palazzo Chigi al termine della riunione. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica. Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, considerato che non risulta ancora esaurita l'azione di recupero e risanamento degli enti e che permangono i rischi di illecite interferenze della criminalità organizzata, ha deliberato la proroga per sei mesi della durata dello scioglimento dei Consigli comunali di Santa Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) e di Cutro (Crotone), a norma dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, ha poi nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo a Comandante del Comando Operativo di vertice interforze. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha inoltre deliberato i seguenti incarichi: il dott. Michele Di Bari, da Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è collocato a disposizione con incarico ai sensi dell'articolo 237 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; mentre la dott.ssa Francesca Ferrandino, da Bologna, è destinata a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. (segue) (Com)