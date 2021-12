Ucraina-Italia: Zelensky, "conversazione fruttuosa" con Draghi, grazie per sostegno italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto "una conversazione fruttuosa" con il premier italiano Mario Draghi. "Abbiamo scambiato il punto di vista sulla situazione di sicurezza ai confini ucraini. Ulteriori passi per la de-escalation e la risoluzione pacifica della crisi nel Donbass sono stati discussi. Sono grato per il fermo sostegno italiano per l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina", ha scritto Zelensky su Twitter. (Rum)