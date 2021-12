Viminale: Cdm nomina Francesca Ferrandino a capo Dipartimento libertà civili e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio al vertice del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il Consiglio dei ministri riunitosi oggi, su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha deliberato i seguenti incarichi: il dottor Michele Di Bari, da Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è collocato a disposizione con incarico ai sensi dell'articolo 237 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; mentre la dottoressa Francesca Ferrandino, da Bologna, è destinata a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.(Com)