Ue: Jourova, misure Stati membri su Covid non devono avere impatto negativo su fiducia generale

- Le misure degli Stati membri Ue per contenere il Covid-19 non devono avere l'effetto di "far morire" il certificato vaccinale europeo. Lo ha affermato la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova. Le parole di Jourova sono in riferimento all'introduzione da parte italiana dei test obbligatori per chi entra nel Paese da altre nazioni Ue. Jourova ha sottolineato come le decisioni individuali degli Stati membri potrebbero avere un impatto negativo "circa la fiducia delle persone rispetto a condizioni uguali in tutta Europa", pur rilevando come sia diritto dei singoli Paesi attuare tali misure. (Beb)