Usa: 74 bilancio vittime tornado in Kentucky, più di 100 i dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100 persone risultano ancora disperse, mentre si attesta a 74 morti il bilancio delle vittime dei tornado che hanno colpito lo stato dell'Illinois. Lo scrive il quotidiano "The Hill". “Se c'è una buona notizia, è che il numero delle vittime non è aumentato da ieri. Siamo attualmente a 74, ancora una volta, ognuno un figlio di Dio, insostituibile nella comunità ", ha detto il governatore del Kentucky, Andy Beshear, durante una conferenza stampa. Il governatore ha affermato che l'età delle persone uccise varia dai 2 mesi ai 98 anni, 12 sono bambini. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà nelle prossime ore nello Stato per sincerarsi di persona dei danni.(Nys)