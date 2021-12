Imprese: offerta di Bper su Carige, un euro per 88 per cento e poi Opa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, prosegue la nota, le linee guida dell’operazione vertono: sulla neutralità rispetto all’attuale posizione patrimoniale del Gruppo Bper; sul miglioramento dell’asset quality su base combined, perseguendo il processo di derisking; sul significativo accrescimento della redditività del gruppo Bper in termini di utile per azione già a partire dal 2023. In tale prospettiva, rilevano in particolare la crescita dimensionale ed il miglioramento della posizione competitiva in Italia, grazie all’ampia complementarietà delle reti distributive; l’aumento della base di clientela del 20 per cento, superando così i cinque milioni di clienti; l’aumento del portafoglio crediti e del totale attivo (totale attivo post-deal superiore a 150 miliardi, il quarto per dimensione in Italia); il miglioramento della qualità dell’attivo del gruppo; le sinergie di costo; le potenziali sinergie di ricavo ravvisabili nella componente di revamping commerciale e aumento del cross-selling; il consolidato track record di Bper in operazioni di integrazione di realtà bancarie; e l’opportunità di evoluzione del ruolo di Banca Cesare Ponti nel rafforzamento del polo private banking del gruppo Bper. (Com)