Legge Bilancio: Landini, revoca sciopero solo se governo cambia impostazione

- “Siamo a martedì, lo sciopero è giovedì. Non so, a meno che il Governo non ci chiami domattina per dire che sono pronti a rivedere tutta la partita sul fisco, che sono pronti ad introdurre l’elemento che noi chiediamo sulla lotta precarietà, che introducono un unico fondo e fanno un'agenzia dello sviluppo". Lo ha detto a Sky Tg24 Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, rispondendo alla domanda se ci siano ancora possibilità di revoca dello sciopero indetto per giovedì prossimo. "Certo, se ci chiamassero per dire che, visto che il super emendamento non l’hanno presentato, sono pronti a rivedere queste cose e a cambiare la loro impostazione allora noi siamo lì, pronti, domattina, a fare le trattive necessarie, ma non mi risulta”.(Com)