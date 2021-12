Open: Conte, in Aula Senato voteremo no a conflitto attribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non era un voto sull'immunità o, meglio ancora, sulla richiesta di autorizzazione all'uso delle comunicazioni da parte della magistratura, chiariamolo. Ed è stata una astensione, tra virgolette tecnica, perché mancavano decreti vari del tribunale, quindi il fascicolo a detta dei parlamentari del Movimento cinque stelle era incompleto. Di qui l'astensione che significa non entrare nel merito. Arriveremo in Aula, però, e posso preannunciare che per quanto mi è stato rappresentato, potremo esprimere pienamente un voto politico che invece sarà di contrarietà a sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale e perché si risolva, invece, qui in Parlamento". Lo ha sottolineato il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in merito ad un eventuale conflitto di attribuzione, da sollevare davanti alla Consulta, verso i pubblici ministeri fiorentini titolari dell'inchiesta sulla fondazione Open. Indagine che vede coinvolto il leader di Italia viva, Matteo Renzi. L'ex premier ha parlato con i cronisti alla Camera a margine della presentazione del libro di Tommaso Greco, "La legge della fiducia". (Rin)