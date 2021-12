Cooperazione: Sereni, riforme per rafforzare e migliorare le democrazie liberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Per promuovere i diritti è necessario non separare quelli sociali da quelli umani ed è indispensabile essere coerenti, non usare "due pesi e due misure", chiedere il loro rispetto ovunque. Lo scrive sul suo blog Marina Sereni, in un articolo in cui la viceministra degli Esteri fa un'analisi a tutto campo della democrazia, il mantenimento della pace e la necessità di tutelare "ovunque" i diritti. "Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione di ieri, - scrive Sereni - così come aveva fatto nel fine settimana la riunione dei Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7 a Liverpool, ha mandato un messaggio netto verso la Russia", sanzionando la compagnia Wagner e "avvertendo Putin sulle conseguenze di un eventuale intervento militare diretto in Ucraina". Nonostante l'Ue voglia "mantenere aperti con la Russia canali di dialogo e collaborazione su questioni di interesse reciproco", per Sereni "il clima resta difficile". Per evitare una nuova guerra fredda, bisogna "ingaggiare la Russia in un confronto chiaro e stringente che non può eludere i temi della sicurezza e dei diritti umani, includendo al tempo stesso anche altre questioni come la lotta alla pandemia, il contrasto al terrorismo, la ricerca di soluzioni efficaci in aree di crisi come la Siria, la Libia, l'Afghanistan". Quanto alla Cina, per Europa e Stati Uniti, "è un partner per affrontare alcune sfide globali", ma anche "un competitore sul piano economico e un avversario sul piano sistemico. La capacità di distinguere i diversi piani non è scontata". (segue) (Res)