Cooperazione: Sereni, riforme per rafforzare e migliorare le democrazie liberali (2)

- "Le democrazie liberali, che per decenni hanno rappresentato un modello desiderabile e in espansione nel mondo, - scrive ancora lSereni - oggi sono costrette sulla difensiva, e devono riconquistare il cuore e la mente prima di tutto dei loro cittadini. Ma questo non potrà avvenire senza cambiamenti, senza individuare i terreni sui quali dobbiamo saper dimostrare di essere migliori dei sistemi autoritari". Servono dunque riforme, "sul piano interno ma pure a livello europeo", anche perché "la pandemia ha istillato il dubbio che essere 'troppo' democratici (alla faccia della presunta 'dittatura sanitaria'!) sia un limite". L'Europa perciò "deve mostrare di saper cambiare, di saper trovare le modalità per discutere e decidere in tempi ragionevoli e senza necessariamente dover ricercare sempre l'unanimità. Di fronte alla pandemia sovranisti e populisti hanno fallito mentre l'Unione ha dimostrato di essere utile per rispondere insieme all'emergenza sanitaria, economica e sociale". In questo quadro, le democrazie devono "avere la forza di ingaggiare Paesi che pur non potendo essere considerati parte della nostra 'famiglia' sarebbe sbagliato spingere nel campo avverso. È un tema complesso - conclude Sereni - ma che su cui dobbiamo riflettere ed elaborare con fantasia e coraggio". (Res)