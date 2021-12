Trasporti: assessore Roma, rimessa Delle Vittorie aggiudicata a privati, finale già scritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso che la procedura di messa all'asta della rimessa Delle Vittorie a piazza Bainsizza è stata aggiudicata a dei privati che hanno superato l'offerta di Roma Capitale". Lo annuncia, in una nota, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané. "Come noto – prosegue Patané - l'importanza di avere questa rimessa a disposizione dell'azienda operativa del trasporto pubblico di Roma Capitale era determinata dalla partecipazione al fondo del PNRR per l'acquisizione di bus elettrici all'interno del progetto full electric. Per Roma la location di piazza Bainsizza era irripetibile proprio perché nella zona centrale e settentrionale della città era l'unica sede logisticamente attrezzata per il progetto full green, sul quale puntiamo per cambiare il Tpl romano". (segue) (Com)