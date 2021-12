Trasporti: assessore Roma, rimessa Delle Vittorie aggiudicata a privati, finale già scritto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questo proposito – continua Patané - spiace notare come l'interesse pubblico ribadito per ben tre volte dall'Amministrazione comunale, con atti di giunta e di Consiglio votati senza posizioni contrarie, non sia stato valutato con la giusta attenzione, né nelle sue motivazioni, né nei suoi obiettivi. Questo episodio comunque non impedirà la realizzazione della trasformazione della flotta di Atac a trazione elettrica, un obiettivo che perseguiremo con tenacia e con diversa organizzazione logistica e societaria", conclude l'assessore. (Com)