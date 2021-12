Angola: arrivate a Luanda 1,84 milioni di dosi di vaccino Janssen anti Covid donate dall'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donazione da parte dell’Italia, una delle maggiori finora ricevute dal governo angolano, consentirà l’immunizzazione di un elevato numero di cittadini in una fase in cui le varianti del coronavirus continuano a rappresentare un fattore di rischio per la salute e la stabilità globali. La direttrice Freitas ha espresso la gratitudine del governo angolano e in particolare della ministra della Salute, Silvia Lutucuta, per quella che è stata definita una "significativa donazione che permetterà di portare avanti con successo la campagna vaccinale nelle zone più remote e difficilmente accessibili del Paese". L’Italia, tra i primi contributori di Gavi (Alleanza per il vaccino), si è impegnata sin dall’inizio della pandemia per favorire un accesso equo e universale ai vaccini e ha fissato come obiettivo la consegna di 45 milioni di dosi entro la fine dell’anno, come annunciato dal presidente del Consiglio Draghi lo scorso settembre al Global Covid-19 Summit a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. (Com)