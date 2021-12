Lavoro: Cosentino confermato segretario generale Cisl Fp Roma e Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giancarlo Cosentino è stato rieletto oggi segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Rieti, durante il settimo congresso del sindacato. "Il cambiamento siamo noi. La Cisl Fp è una grande comunità di persone e competenze. L'obiettivo è partire dalla ritrovata centralità del welfare in pandemia per rigenerare il sistema dei servizi pubblici sul territorio. Ecco perché dobbiamo vincere le prossime elezioni Rsu", afferma Cosentino. Dal settimo congresso della federazione territoriale cislina, che si è tenuto all'Auditorium del Massimo e ha visto presenti oltre 300 delegate e delegati di Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità pubblica e privata e Terzo settore, arriva una conferma e un nuovo slancio: "Dobbiamo essere un sindacato sempre più aperto, inclusivo, radicato nei posti di lavoro e combattivo - si legge in una nota -. Ma soprattutto fare ancora di più del coinvolgimento e dell'ingaggio di tutti gli iscritti il punto di forza per essere determinanti nel territorio e nell'innovazione. Nei momenti più duri della pandemia, le lavoratrici e i lavoratori pubblici sono stati l'unica luce silente, operosa e salvifica in un paese spento. Ora è il momento che quelle stesse lavoratrici e lavoratori diventino il centro di un progetto di reingegnerizzazione e ridisegno dei servizi alla collettività che li veda protagonisti". (segue) (Com)