Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Cdm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare: la legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 21/10/2021 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri Interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con alcune norme del codice dell'ambiente, violano l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Piemonte n. 25 del 19/10/2021 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 13/10/2021 "Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia"; la legge della Regione Abruzzo n. 18 del 20/10/2021 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 28/10/2021 "Finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti)"; la legge della Regione Liguria n. 15 del 28/10/2021 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)"; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 08/11/2021 "Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia"; la legge della Regione Toscana n. 38 del 02/11/2021 "Disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali"; la legge della Regione Toscana n. 39 del 02/11/2021 "Nuove disposizioni in materia di requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008". (Com)