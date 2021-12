Russia-Italia: ambasciatore Starace illustra la campagna "beIT" per promuovere il Made in Italy nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa sera presso l'ambasciata italiana in Russia un evento dedicato al tartufo e alle eccellenze vinicole piemontesi, organizzato con il sostegno della regione Piemonte, della città d'Alba e dell'ente Turismo Langhe Monferrato Roero. La serata è stata anche un'occasione per illustrare la nuova campagna di comunicazione del ministero degli Esteri "Italy is simply extraordinary: beIT", un progetto ambizioso e innovativo che l'Italia ha appena lanciato, con un portale web dedicato, su scala globale, ma con un focus principale in 26 Paesi prioritari, tra cui la Federazione Russa, "in ragione delle solide relazioni economico-commerciali, ma anche culturali e di amicizia che ci legano", come sottolineato dall'ambasciatore Starace. "Nei prossimi mesi sul sito dell'Ambasciata e sui nostri canali social troverete tantissimi contenuti multimediali, foto, video, racconti e un ricco programma di iniziative che vi porteranno sulla nostra Penisola alla scoperta dell'essenza dell'italianità. Invito quindi tutti voi a seguirci numerosi per fare insieme a noi un'esperienza autentica di Italia", ha dichiarato il diplomatico ai giornalisti ed influencer presenti, aggiungendo che l'enogastronomia è parte fondamentale dell'identità italiana. "In Russia la nostra cucina è molto apprezzata proprio perché qui, forse più che altrove, sapete bene che quando mangiate cibo italiano e bevete vino italiano, vi sentite italiani, siete italiani", ha sottolineato l'ambasciatore Starace. (Rum)