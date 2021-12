Lazio: Palozzi (Cambiamo), bilancio con poche risposte per territori e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni è partita nella competente commissione regionale la sessione di bilancio e, da una prima analisi dei documenti economico-finanziari, quella voluta dall'amministrazione Zingaretti appare una manovra con poco coraggio, poca pianificazione, che sostanzialmente non incide sui territori e che rischia di non dare risposte mirate e concrete alle famiglie e alle imprese: dal settore sanitario alle infrastrutture, fino al lavoro e ad altri importanti comparti, il bilancio sembra mancare di progettualità e sviluppo". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "Organizzazione" di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Tutto questo ci preoccupa - aggiunge - ma non ci stupisce, visti e considerati i precedenti testi economico-finanziari del governo Zingaretti. L'auspicio, dunque, è che, prima in commissione e poi in consiglio regionale, si possa lavorare con spirito di collaborazione e buonsenso istituzionale al fine di rendere il testo più forte, coraggioso e realmente vicino alle esigenze e alle istanze dei cittadini del territorio regionale".(Com)