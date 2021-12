Trasporti: Ghera-De Priamo (Fd'I), su Roma-Lido Regione Lazio non mantiene promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Altro che Metro-Mare annunciata con enfasi a settembre. Con questo ennesimo rinvio la Regione Lazio rimanda di altri sei mesi l'acquisizione della ferrovia Roma Lido, firmando la condanna definitiva della tratta. Siamo curiosi di sapere cosa dirà il sindaco Gualtieri, che per non essere da meno in fatto di promesse mediatiche, aveva proclamato il rilancio della Roma–Ostia e garantito treni ogni sei minuti". Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio e Andrea de Priamo, consigliere comunale di Fd'I in Assemblea Capitolina. (segue) (Com)