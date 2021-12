Trasporti: Ghera-De Priamo (Fd'I), su Roma-Lido Regione Lazio non mantiene promesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le amministrazioni di sinistra capitolina e Regionale abbandonano decine di migliaia di utenti ad un destino di trasferimenti disagevoli, ammassati oltre il limite consentito, dopo lunghe attese al freddo, con lo stress di essere contagiati e di arrivare tardi a lavoro. Ai pendolari viene tolta anche la speranza di un prossimo miglioramento del servizio, dato che tra una proroga e l'altra, l'Atac non sarà in grado di avviare alcun piano per incrementare l'efficienza del trasporto. Una sorta di limbo gestionale nel quale i comitati di viaggiatori non avranno nemmeno un interlocutore disponibile ad accogliere le loro istanze", concludono. (Com)