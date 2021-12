Difesa: Perego (FI), congratulazioni a Figliuolo per nomina ComCovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Matteo Perego, rivolge le sue "congratulazioni al generale Figliuolo per la nomina a ComCovi con la consapevolezza che saprà portare al Comando operativo di vertice interforze le competenze e la professionalità acquisita nella sua carriera in Forza armata". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Il Covi, il cui multidominio è stato recentemente consolidato con l'inserimento del Cor e del Cos, oltre che del Cofs, è un fondamentale moltiplicatore di forze e strumento interforze strategico della Difesa che svolge tra gli altri compiti, l'implementazione delle missioni militari internazionali, concorrendo anche alla politica estera del nostro Paese e alla tutela degli interessi nazionali". (Com)