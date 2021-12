Francia: polemiche per intervista televisiva di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche in Francia per l'intervista al presidente francese Emmanuel Macron che andrà in onda domani, 15 dicembre, sulle emittenti televisive "Lci" e "Tf1". I partiti di opposizione denunciano una mossa elettorale da parte del capo dello Stato, che ancora non ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali del 2022. La candidata dei Repubblicani, Valerie Pecresse, e quello di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), Yannick Jadot, si sono rivolti al Consiglio superiore dell'audiovisivo (Csa) chiedendo che i tempi dell'intervista, registrata il 12 dicembre, vengano scalati dal minutaggio concesso ai candidati. Lo staff del presidente ha chiaramente fatto sapere che nel corso dell'intervento Macron non annuncerà la sua candidatura. (Frp)