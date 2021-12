Nicaragua: Borrell, Ue sostiene il popolo e per farlo deve tenere aperti canali comunicazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma è stato tanto tempo fa. Ora Daniel Ortega è diventato la caricatura del dittatore dei Caraibi. È diventato lo specchio del dittatore contro cui ha combattuto allora. E lo dico tralasciando il contenimento che dovrebbe far parte dell'attività diplomatica, perché Daniel Ortega si è pronunciato contro l'Unione europea e, personalmente, contro il suo Alto rappresentante nei termini più violenti che si possano immaginare", ha aggiunto Borrell. "Il 7 novembre si sono svolte le elezioni in cui, ovviamente, Ortega ha ottenuto la vittoria dopo aver precedentemente arrestato e imprigionato qualsiasi avversario credibile. La risposta del Nicaragua è stata semplicemente quella di non andare a votare, nonostante le intense pressioni del regime a farlo. E, dopo le elezioni, Ortega ha attaccato l'Unione europea e alcuni Paesi in particolare", come la Spagna, "con riferimenti a Hitler e al nazismo" e oltrepassando "una linea di decenza che non dovrebbe mai essere attraversata", ha evidenziato Borrell. (segue) (Beb)