Nicaragua: Borrell, Ue sostiene il popolo e per farlo deve tenere aperti canali comunicazione (3)

- In questo contesto, l'Alto rappresentante ha ricordato che l'Ue ha "imposto sanzioni contro 14 persone implicate" negli abusi. "Continuiamo a lavorare con i nostri partner internazionali per mantenere la necessaria pressione sul regime nicaraguense. Continueremo a farlo, chiedendo la liberazione dei prigionieri politici, il ritorno nel Paese delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, l'appello per un dialogo autentico e riforme che ci permettano di uscire dalla notte oscura in cui il popolo del Nicaragua è rinchiuso", ha sottolineato Borrell. "Continueremo a sostenerli e per farlo, però, dobbiamo mantenere aperti i canali di comunicazione. Continuiamo ad avere una delegazione dell'Unione duropea in Nicaragua, poiché ci sono ancora le ambasciate degli Stati membri, perché questo ci aiuta a lavorare a beneficio dei nicaraguensi, specialmente dei gruppi più vulnerabili, che hanno sopportato enormi difficoltà", ha concluso Borrell. (Beb)