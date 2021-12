Viabilità: Aspi, chiusa una corsia sulla strada statale 671 "della Val Seriana" per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che una corsia della strada statale 671 "della Val Seriana" è temporaneamente chiusa a causa di un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, avvenuto al km 26,200, nel territorio di Ponte Nossa, in provincia di Bergamo. Una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas, il 118 e le forze dell'ordine sono sul posto per la gestione della viabilità ed il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. (Com)