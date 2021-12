Bielorussia: Della Vedova, macchina repressiva di Lukashenko colpisce ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La macchina repressiva di Lukashenko in Bielorussia colpisce ancora. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. "Solidarietà a Sergey e alla leader dell'opposizione e moglie Svetlana", ha scritto Della Vedova, commentando la condanna a 18 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza per Sergey Tikhanovsky. (Res)