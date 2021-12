Roma: sindacati, incontro positivo su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incremento delle risorse in particolare per scuola, sociale e personale, messa a terra nel corso del 2022 di rilevanti quote di investimenti pubblici comunali, attenzione alla crescita della capacità amministrativa della macchina capitolina". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl del Lazio e la Uil del Lazio. "Sono stati questi i punti salienti di condivisione nell'incontro avvenuto oggi tra l'assessore al Bilancio del Comune di Roma, Silvia Scozzese, il capo della segreteria del sindaco, Albino Ruberti, e i rappresentanti di Cgil di Roma e del Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio avente come oggetto l'illustrazione delle linee guida del primo bilancio della giunta Gualtieri che verrà varato dalla giunta nei prossimi giorni", spiega ancora. (segue) (Rer)