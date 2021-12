© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl vicesindaco Anna Scavuzzo partecipa alla presentazione del nuovo Hub contro lo spreco alimentare all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Milano, dedicato alla raccolta e redistribuzione delle eccedenze del "fresco". Intervengono: Cesare Ferrero, presidente di Sogemi; Claudia Sorlin, vicepresidente di Fondazione Cariplo; Sara Limbo, ricercatrice del'Università degli Studi di Milano; Alberto Piccardo, presidente dell'associazione Recup, Marcello Cosentino, dell'associazione Banco Alimentare della Lombardia; Federica Frazzei, Croce Rossa Italiana – Comitato Area Sud Milanese.Foody - Mercato Agroalimentare di Milano, via Lombroso, 54 (ore 9)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla celebrazione dei 40 anni dell’Istituto Cardiologico Monzino.Via Carlo Parea, 4 (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla presentazione del libro "La variante DC" scritto dall’onorevole Gianfranco Rotondi.Hotel dei Cavalieri, piazza Missori, (ore 15:30)REGIONEL'assessore all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, visita l'impianto di depurazione consortile di Olgiate Olona (Va) e il “Pozzetto 49 di” Castellanza (Va) per approfondire la problematica delle molestie olfattive nella zona. Al termine del sopralluogo incontro sul tema presso il comune di Castellanza e punto stampa.Comune di Castellanza/Va, viale Rimembranze 4 (ore 10:45)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, interviene alla celebrazione dei 40 anni dell’Istituto Cardiologico Monzino.Via Carlo Parea, 4 (ore 11)Conferenza stampa con gli assessori regionali Riccardo De Corato (sicurezza, immigrazione e polizia locale) e Alessandro Mattinzoli (Casa e housing sociale) per presentare i progetti di videosorveglianza e controllo del territorio destinati alle case Aler di Milano e della Lombardia.Palazzo Lombardia, Sala Stampa piazza Città di Lombardia 1, ingresso N1, 11° piano, (ore 11)L'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, interviene all'inaugurazione della nuova ala ovest dell'aeroporto di Orio al Serio (Bg). È annunciata anche la presenza del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini.Aeroporto Orio al Serio, via aeroporto, 13, Orio al Serio/Bg (ore 11)VARIEAssolombarda organizza "Le politiche attive nei moderni mercati transizionali del lavoro", incontro online al quale parteciperanno le imprese, le parti sociali, la politica. Intervengono, tra gli altri, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Diego Andreis, vicepresidente di Assolombarda con delega a politiche del lavoro, sicurezza e welfare; Massimo Bonini, segretario generale Cgil Milano; Maurizio Del Conte, presidente Afol metropolitana; Alessia Cappello, assessore alle politiche del lavoro del Comune di Milano; Melania De Nichilo Rizzoli, assessore alla formazione e lavoro della Regione Lombardia; Carlo Gerla, segretario Generale Cisl Milano Metropolitana; Danilo Margaritella, segretario generale Uil Milano e Lombardia.Evento online (ore 9:30)Premio innovazione amica dell'ambiente 2021. Conduce Tonia Cartolano, intervengono: Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente; Assuntela Messina, sottosegretaria di Stato al ministero dell’innovazione tecnologica e transizione digitale; Pierre Cordier, Ad Groupama; Mara Tanelli, Politecnico di Milano; Alice Giulia Dal Borgo, Università degli Studi di MilanoAdi design museum, piazza compasso d'oro 1 (ore 9:45)Coltiviamo l'Integrazione. Partecipano: Luciano Della Vecchia, presidente Tamat; Domenico Lizzi, capo progetto Tamat; Elisa Occhipinti, I Tetti Colorati; Riccardo Milani, Tamat; Marina D'Odorico, Fondazione Ismu; Carolina Rocha Barreto e Stefano Schirato, Robert F. Kennedy Human Rights ItaliaCasa della Memoria, via Federico Confalonieri 14, (ore 10)Cerimonia di celebrazione dei 40 anni del Centro Cardiologico Monzino. Alla preseza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Centro Cardiologico Monzino, Aula Magna Cesare Bartorelli, via Carlo Parea, 4 (ore 11)Inaugurazione della prima delle 11 installazioni di arredi urbani in plastica riciclata per le aree picnic di alcuni parchi regionali e nazionali su un progetto di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, in collaborazione con P&G e Carrefour, a favore di Federparchi.Parco Agricolo Sud Milano, Lago Basiglio, via Ludovico il Moro (ore 14:30)Presentazione del libro di Gianfranco Rotondi: "La variante Dc", con Silvio Berlusconi, Giuseppe Sala, Peter Gomez, Alessandro Sallusti.Hotel dei cavalieri, piazza Missori (ore 15)Presentazione del libro di Luca Tomìo con prefazione di Antonella Ranaldi: “Leonardo nel ducato di Milano. Luoghi, opere, fortuna”.Sacrestia del Bramante, piazza di Santa Maria delle Grazie (ore 17:15)Settimo e ultimo appuntamento di L'Età Ibrida. Ospite Andrea Fagnoni, chief client officer di Ipsos, insieme al direttore creativo Paolo Iabichino e Marisandra Lizzi, founder di iPressLive e Mirandola ComunicazionePalazzo Emilio Turati, via Meravigli 9/b (ore 18)Talk: "Torniamo a esporre. Milano e la sua Fiera: i numeri 2021 e gli auguri per un 2022 di ripresa e prosperità". Ne parla Roberto Arditti, giornalista, direttore editoriale di Formiche.net, con Piercarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline; Antonio Intiglietta, Presidente Ge.Fi.; Luca Palermo, Ceo Fiera Milano e Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano.Evento online (ore 18:30)Reinier de Graaf, architetto e socio di Oma (Office for Metropolitan Architecture), in conversazione con Joseph Grima, critico d'architettura, presenta il suo ultimo libro The Masterplan – una storia di un architetto e del suo volo di Icaro verso la fama.Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 19) (Rem)