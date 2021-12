Italia: Parlamento Ue, sì definitivo a 5,4 milioni di euro per ex lavoravori Air Italy e Porto Canale Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì definitivo da parte dei deputati europei all'importo di circa 5,4 milioni di euro in aiuti Ue per gli ex lavoratori sardi di Air Italy e del Porto Canale di Cagliari. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che gli eurodeputati hanno approvato le due richieste di sostegno dell'Italia dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero (Feg) per i lavoratori sardi di Air Italy e di Porto Canale. I deputati hanno evidenziato che "le incidenze sociali degli esuberi" sono "considerevoli per l'economia sarda, anch'essa fortemente colpita dalla crisi del Covid-19, in cui il numero di posti di lavoro è diminuito del 4,6 per cento nel 2020 rispetto a un calo del 2 per cento nell'intera Italia". Un importo di circa 5,4 milioni di euro è stato stanziato in aiuto degli 801 lavoratori licenziati dal loro impiego nei settori del trasporto aereo e di magazzinaggio in Sardegna. Di questi, 3.874.640 di euro andranno ai lavoratori sardi di Air Italy mentre i restanti 1.493.407 di euro euro ai lavoratori di Porto Canale. Il testo su Air Italy è stato approvato con 662 voti favorevoli, 17 contrari e 18 astensioni. Il testo su Porto Canale è stato approvato con 665 voti favorevoli, 17 contrari e 15 astensioni. (Beb)