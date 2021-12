Legge Bilancio: Orlando, non pensavo si arrivasse a sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un momento complicato e penso si rifletta in tensioni sociali che trovano sfogo anche in questo tipo di iniziativa". Lo dice a Rai Radio1, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che aggiunge: "Mettevo in conto delle mobilitazioni ma non pensavo sarebbe stata questa la forma utilizzata. Credo che in qualche modo esista un malessere ma non so se sia risolvibile tutto in una manovra di bilancio". Lo stesso Orlando ha definito lo sciopero "non esagerato rispetto al malessere" ma "concentrandola così su un singolo punto ho manifestato le mie perplessità, perché secondo me c'è da recuperare un arco temporale lungo in cui questi fenomeni denunciati si sono determinati". Quanto alla possibilità di un un nuovo incontro con i sindacati, Orlando ha chiarito: "Convocazione o non convocazione un dialogo bisogna continuare a svilupparlo, al di là di quel che succederà il 16 c'è l'esigenza di non interrompere un dialogo che comunque c'era". (Rin)