© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Fratelli d'Italia piena solidarietà a Lucia Goracci e alla troupe del Tg1 per una aggressione e un sequestro intollerabili. Sono lieta che il premier romeno abbia condannato l'accaduto tempestivamente e mi auguro che il governo italiano chieda con fermezza di far luce sul caso". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (Com)