Difesa: Bernini (FI), congratulazioni al generale Figliuolo per nomina a guida Covi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "La nomina del generale Figliuolo alla guida del Comando operativo di vertice interforze è il meritato riconoscimento di una carriera esemplare e dell'impeccabile lavoro svolto sul campo come commissario straordinario all'emergenza Covid". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, che si dice "certa che il generale, al quale vanno le mie più vive congratulazioni in uno con il gruppo di Forza Italia al Senato, saprà coniugare al meglio questo nuovo importantissimo incarico con il completamento del piano vaccinale".(Com)