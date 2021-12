Quirinale: Conte, partire da candidato di bandiera significa rifiutare confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ognuno assume le decisioni che ritiene. E' chiaro che, secondo me, partire mettendo un candidato sul banco significa evidentemente rifiutare un coinvolgimento, un confronto. Significa partire, comunque, da una posizione di bandiera. Prima di arrivare a questo vorrei compiere un serio, sincero confronto per arrivare ad un candidato condiviso". Lo ha affermato in merito ad una eventuale candidatura del centrodestra per il Quirinale, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti alla Camera a margine della presentazione del libro di Tommaso Greco, "La legge della fiducia". (Rin)