Open: Rossomando (Pd), astenuti perchè precondizione garantismo è basarsi su merito

- "Oggi ho proposto un'istruttoria per l'acquisizione di atti che sarebbero serviti alla Giunta delle immunità del Senato per esprimersi in maniera compiuta e fondata sulla promozione del conflitto di attribuzione, che, se approvato in aula, dovrà essere sottoposto alla Corte Costituzionale. La richiesta, condivisa da altri sette membri della Giunta, è stata tuttavia bocciata. Abbiamo dunque preso atto della volontà della maggioranza della Giunta di concludere l'iter senza esaminare gli atti sui quali viene sollevato il conflitto. In queste condizioni abbiamo deciso di astenerci, perché la precondizione del garantismo è basarsi sul merito". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando. (Com)