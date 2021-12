Ue: firmata "Dichiarazione di Venezia" su giustizia riparativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con la firma della "Dichiarazione di Venezia" la conferenza dei ministri della Giustizia dei Paesi del Consiglio d'Europa, dedicata alla giustizia riparativa. Gli Stati membri – dopo due giorni di riflessioni e testimonianze presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, nel capoluogo veneto - hanno adottato un documento congiunto, per invitare il Consiglio d'Europa a stimolare politiche volte a una più ampia diffusione della giustizia riparativa: "il diritto all'accesso ad adeguati servizi di giustizia riparativa per tutte le parti interessate, se liberamente vi acconsentono, dovrebbe essere un obiettivo delle autorità nazionali", riporta la Dichiarazione. Tra i punti, i ministri invitano il Consiglio d'Europa ad incoraggiare il ricorso alla giustizia riparativa in particolare con i minori autori di reato; a considerarla parte essenziale della formazione degli operatori del diritto. Nella Dichiarazione di Venezia, si invita inoltre il Consiglio d'Europa a realizzare uno studio comparato dei modelli di giustizia riparativa, già attuati dai governi, e a facilitare lo scambio di buone pratiche.(Com)