- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, , a fronte di 172.462 tamponi effettuati, sono 3.830 i nuovi positivi (2,2 per cento). Sono tre i nuovi ricoveri in terapia intensiva, portando il numero complessivo a 146, mentre aumentano di 50 quelli nei reparti, per un totale di 1.185. Si registrano inoltre 20 nuovi decessi. (Com)