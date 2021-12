Nato: Stoltenberg ad Aliyev, sosteniamo normalizzazione relazioni Azerbaigian e Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire un futuro di pace a tutte le persone, la Nato sostiene la normalizzazione delle relazioni tra Azerbaigian e Armenia. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante il punto stampa con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. "Abbiamo appena avuto una discussione molto costruttiva" che "dimostra l'importanza del dialogo e della comprensione reciproca nel partenariato della Nato con l'Azerbaigian", ha detto Stoltenberg. "La nostra cooperazione è stata forte per molti anni. Oggi copre molte aree, dallo sviluppo delle capacità alla sicurezza energetica. Gli alleati della Nato vi hanno anche assistito nella distruzione di mine e munizioni dell'ex esercito sovietico", ha ricordato il segretario generale. "Oggi abbiamo discusso di cosa si potrebbe fare di più insieme. L'Azerbaigian ha dato importanti contributi alla nostra precedente missione in Afghanistan. E le forze azerbaigiane hanno svolto un ruolo importante nel garantire la sicurezza all'aeroporto di Kabul durante l'evacuazione di quest'estate", ha ricordato Stoltenberg. "La sicurezza e la stabilità nel Caucaso meridionale sono importanti per tutti noi. Per garantire un futuro di pace a tutte le persone sosteniamo la normalizzazione delle relazioni tra Azerbaigian e Armenia, che sono entrambi preziosi partner della Nato", ha concluso Stoltenberg. (Beb)