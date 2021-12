Congo-Kinshasa: la "rumba" diventa Patrimonio mondiale dell'umanità Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha iscritto la rumba congolese fra i Patrimoni mondiali dell'Umanità. Lo annuncia l'Unesco in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, nel quale si sottolinea che questa danza, in uso sia nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) che nell'adiacente Repubblica del Congo, è riconosciuta come "una parte essenziale e rappresentativa dell'identità del popolo congolese e delle sue popolazioni della diaspora". Usata anche come genere musicale durante le celebrazioni e le giornate di lutto, tanto negli spazi pubblici quanto privati, la rumba congolese viene accompagnata da cori ed orchestre, ballerini e musicisti solisti, oltre che trasmessa alle generazioni più giovani attraverso attività di quartiere, scuole di formazione ufficiali e organizzazioni comunitarie. Per l'Unesco, consente in questo modo "la trasmissione dei valori sociali e culturali della regione, ma anche la promozione della coesione sociale, intergenerazionale e solidale”.(Res)