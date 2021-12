Parlamento: domani audizioni su esecuzione pena verso condannati minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 15 dicembre, alle ore 8:30, presso l'aula del III piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in merito all'indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri, svolge l'audizione della professoressa Lina Caraceni (in videoconferenza), docente associata di diritto processuale penale e di diritto penitenziario presso l'Università degli studi di Macerata, e del professor Pasquale Bronzo, docente associato di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)