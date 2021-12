Expo 2030: Baglio (Pd), oggi inizia la corsa, progetto ambizioso di rigenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida di Roma per Expo2030 è lanciata. Siamo orgogliosi di Roma, siamo orgogliosi di questa corsa che inizia oggi. Grazie al sindaco Gualtieri che ha presentato al Bureau International des Expositions un ambizioso progetto di rigenerazione. Un progetto che parla di Roma e dei romani al mondo, che ha al centro la Capitale, la sua storia, le sue persone, la sua identità e soprattutto il suo futuro". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico Valeria Baglio. "Il sindaco ha indicato cinque ragioni, cinque pilastri di questa sfida: l'identità della Capitale con il suo patrimonio storico e ambientale, la rigenerazione urbana, la cultura e la scienza, l'inclusione insieme a una tappa fondamentale, il Giubileo 2025, quale richiamo culturale e spirituale aperto al mondo". (segue) (Com)