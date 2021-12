Covid: in Piemonte aumentano ancora i ricoveri, il rapporto casi-tamponi è al 2,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 22 i nuovi ingressi ospedalieri per il Coronavirus nella giornata odierna in Piemonte. Di questi, 18 sono nei reparti ordinari e 4 in terapia intensiva. Questo il bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della regione. I nuovi casi di oggi sono 1.853, pari al 2,8 per cento dei tamponi eseguiti. Dei positivi scoperti, 1.141 sono asintomatici. La Regione segnala inoltre tre decessi, di cui nessuno avvenuto oggi. Positivo il dato sulle guarigioni, che nella giornata di oggi sono state ben 885. (Rpi)