Spagna: per governo ritorno di Juan Carlos in patria è decisione che spetta al re Felipe

- La decisione in merito ad un possibile ritorno in Spagna dell'ex sovrano, Juan Carlos, spetta al re Felipe ed il governo "sarà rispettoso della decisione che sarà presa nella Casa reale". Come riferisce il quotidiano "El Pais", lo ha dichiarato la portavoce dell'esecutivo di Madrid, Isabel Rodriguez, nel corso di una conferenza, in risposta ad una domanda delle stampa. A seguito di varie inchieste giudiziarie che lo vedevano protagonista, Juan Carlos ha deciso di lasciare la Spagna nell'agosto del 2020 per trasferirsi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Una decisione che secondo diverse fonti stampa era stata sostenuta e promossa dalla stessa casa reale e dal governo. Negli ultimi mesi l'ex sovrano ha regolarizzato volontariamente la sua posizione nei confronti del fisco spagnolo versando un importo di circa 5 milioni di euro, mentre ieri è stata diffusa la notizia dell'archiviazione da parte della Procura di Ginevra dell'inchiesta sulla presunta riscossione di commissioni "opache" per la realizzazione dei lavori della linea ad alta velocità (Ave) a La Mecca, in Arabia Saudita, assegnata ad un consorzio di imprese spagnole. Tra gli indagati figuravano Corinna Larsen, ex amante del re emerito, Arturo Fasana, il gestore del conto dell'ex sovrano nella banca svizzera Mirabaud & Cie, e Dante Canonica, avvocato e direttore della Fondazione panamense Lucum, a nome della quale il re emerito ricevette nel 2008 un bonifico da 65 milioni di euro da parte del ministero delle Finanze saudita. Quel denaro era stato poi trasferito nel giugno 2012 su un conto alle Bahamas di proprietà di Corinna Larsen. Se il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, si è sempre espresso con estrema cautela circa il ritorno di Juan Carlos in Spagna, i partiti di centrodestra (Partito popolare, Ciudadanos e Vox) hanno affermato che Juan Carlos dovrebbe tornare in patria "se lo desidera" e che non esiste "nessun impedimento" al suo rientro. (Spm)